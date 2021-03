Schweizer Großbank: Credit Suisse bereitet Investoren auf Kosten für Fondsauflösung vor

Derweil ist Credit Suisse Medienberichten, wonach eine Topmanagerin bereits seit längerem über einen möglicherweise auslaufenden Versicherungsschutz in Zusammenhang mit Greensill-Fonds Bescheid wusste, entgegen getreten. Lara Warner habe den ersten Hinweis auf eine möglicherweise am 1. März 2021 ablaufende Versicherungstranche von Tokio Marine am 22. Februar erhalten, erklärte eine Sprecherin der Schweizer Großbank am Dienstag.