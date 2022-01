Software: Sparkurs bei Teamviewer zahlt sich aus

Im vergangenen Jahr kletterten die abgerechneten Umsätzen (Billings) um 19 Prozent auf voraussichtlich 548 Millionen Euro. Hier hatte Teamviewer zuletzt 535 bis 555 Millionen in Aussicht gestellt, am Anfang des Jahres waren sogar noch bis zu 605 Millionen Euro prognostiziert worden. 2020 hatte es noch zu einem Plus von 42 Prozent gereicht. Details will Teamviewer am 2. Februar bekanntgeben.