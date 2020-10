Spanische Großbank: Santander dreht an der Kostenschraube

Die spanische Großbank Santander verschärft angesichts der niedrigen Zinsen und der Corona-Krise ihren Sparkurs und will weitere Jobs streichen. Die Bank plane bis 2022 zusätzliche Einsparungen in Höhe von einer Milliarde Euro, kündigte sie am Dienstag an. Tausende Jobs stehen offenbar auf der Kippe. Santander werde mit den Gewerkschaften über einen Stellenabbau reden, sagte Finanzchef Jose Antonio García Cantera am Dienstag der Nachrichtenagentur Bloomberg, ohne eine Zahl zu nennen. Die spanische Zeitung "Expansion" berichtete, Santander wolle in Spanien rund 3000 Mitarbeiter entlassen. Damit würden elf Prozent der Arbeitsplätze gestrichen. Das Geldhaus lehnte eine Stellungnahme ab.