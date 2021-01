Stresstest: EU-Aufseher testen 50 europäische Großbanken in Krisenszenario

Die EU-Bankenaufsicht EBA unterzieht in den nächsten Monaten 50 Großbanken einer umfassenden Belastungsprüfung. In dem Stresstest sollen die Folgen einer sich verschärfenden Viruskrise in einem Umfeld lang anhaltender Niedrig- oder Negativzinsen untersucht werden, wie die EBA am Freitag mitteilte. Der Test von Großbanken aus der EU wie der spanischen Bankengruppe Santander oder der Deutschen Bank soll den Aufsehern Aufschluss geben, wie widerstandsfähig die Institute sind.