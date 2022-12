Augmented Reality Werden die Glassholes 2023 rehabilitiert?

Es wäre auch die Rehabilitation einer zwar faszinierenden, zugleich aber auch umstrittenen Technik, deren Potenzial mit der Vorstellung von Googles AR-Brille Glass 2013 kurz aufblitzte. Bevor die Brillen dann mit ihrem Mikrodisplay, vor allem aber der integrierten Videokamera ebenso rasch wieder aus dem Markt für Verbraucher verschwanden, weil die ersten Kunden sie unter anderem nutzten, um andere gegen ihren Willen zu filmen – oder zumindest diesen Verdacht erregten. Wer so ein Ding auf der Nase hatte, wurde als „Glasshole“ beschimpft, zu Deutsch in etwa „Arschloch mit Brille“, und als digitaler Voyeur, der mit dem Kameraauge in die Privatsphäre des Gegenübers eindringt, gebrandmarkt.