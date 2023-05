Bieterkampf: Bain macht angeblich höheres Angebot für Software AG

Bain Capital hat angeblich ein Übernahmeangebot für die Software AG vorgelegt, das jenes von Silver Lake in Höhe von 2,2 Milliarden Euro übertrumpft. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf informierte Kreise. Damit würde der Übernahmekampf zwischen den beiden Finanzinvestoren in die nächste Runde gehen.