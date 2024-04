Bitkom-Studie: 2040 werden Deutschland 663.000 IT-Fachkräfte fehlen

In Deutschland werden einer Bitkom-Studie zufolge im Jahr 2040 rund 663.000 IT-Fachkräfte fehlen. Dies sei nur abzuwenden, wenn die Politik massiv gegensteuere, sagte der Präsident des Digitalverbands Bitkom, Ralf Wintergerst, am Donnerstag. Im vergangenen Jahr habe es 149.000 unbesetzte IT-Stellen in deutschen Unternehmen gegeben, fünf Jahre zuvor seien es erst 82.000 gewesen.