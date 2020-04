Bluetooth Wie ein mittelalterlicher Dänenkönig gegen Corona hilft

Etwa so, wie Seeleute die Lichtzeichen von Leuchttürmen erkennen können, ohne mit diesen kommunizieren zu müssen. Im Fall der Corona-Apps haben die Handys dabei gleichzeitig die Rolle der Leuchtfeuer und der Seeleute: Einerseits senden die Telefone via Kurzstreckenfunk in kurzen Abständen eine Kennung aus, die andere Handys erfassen und speichern können. Andererseits empfangen die Telefone auch selbst die Signale anderer Corona-Apps in der Umgebung und legen diese in den Telefonspeicher ab. So können sie überprüfen, ob sie eine dieser Kennungen möglicherweise empfangen haben, wenn diese nachträglich als Corona-infiziert gemeldet wird.