28 Prozent der Verbraucher weltweit sind KI gegenüber skeptisch, insbesondere in Deutschland (40 Prozent), den USA und Großbritannien (jeweils 39 Prozent). Tendenziell scheint die Einstellung gegenüber KI in westlichen Ländern negativer zu sein als in asiatischen Märkten und Schwellenländern. Während beispielsweise nur 19 Prozent der deutschen Verbraucher KI akzeptieren, ist die Akzeptanz in Mexiko wiederum sehr hoch (39 Prozent), ähnlich in Hongkong (36 Prozent), Indien (33 Prozent) und Singapur (32 Prozent). Diese Unterschiede zeigen sich auch innerhalb verschiedener Altersgruppen. Während in westlichen Ländern das Misstrauen gegenüber KI im Alter tendenziell steigt, ist in vielen asiatischen Ländern das Gegenteil der Fall. Die Ursache für diese positive Einstellung in asiatischen und Schwellenländern könnte darin liegen, dass die Verbraucher dieser Länder einen ökonomischen Aufschwung im Zuge dieser technologischen Entwicklungen der letzten Jahre erlebt haben und daher künstliche Intelligenz optimistischer wahrnehmen.