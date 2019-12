Wie viele Unternehmen versichern sich bei der Allianz gegen Cyber-Schäden?

Die Nachfrage bei uns ist stark gestiegen: Wir sind 2013 gestartet und rechnen damit, dass wir in diesem Jahr mehr als 100 Millionen Euro Prämien weltweit mit Cyber einnehmen. 50 Prozent aller Anfragen in Financial Lines Zentral- und Osteuropa beziehen sich in diesem Jahr auf Cyber und auch die Zahl der Abschlüsse ist rasant gestiegen. Die Marktzahlen sind jedoch ernüchternd: Zählt man den Mittelstand dazu, liegt die Zahl der Unternehmen in Deutschland, die sich gegen Cyber-Schäden versichern, noch immer bei circa einem Prozent. Das ist alarmierend. Die Dax-Unternehmen sichern sich ab – aber je kleiner die Unternehmen werden, desto geringer ist die Abschlussquote. Dabei ist es ein Irrglaube, dass man als kleineres Unternehmen unter dem Radar von Cyber-Kriminellen fliegt. Oft laufen die Angriffe in der ersten Stufe automatisiert ab. Computer fragen vollautomatisch IP-Adressen ab, suchen Schwachstellen. Das kann jeden treffen.