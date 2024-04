Cyberprotection Day 2024 Hackerangriff: Und plötzlich ist man nackt

Wie dieser Prozess aussehen kann, weiß zum Beispiel Ulrich Irnich von Vodafone Deutschland. Der CIO plädiert dafür, der psychologischen Sicherheit in Unternehmen einen höheren Stellenwert einzuräumen. Das bedeutet, Mitarbeitern die Sicherheit zu geben, dass sie Probleme offen ansprechen und Fehler zugeben können. Dass Letzteres heute schon Kindern schwerfalle, ganz unabhängig von Cyberprotection, findet Timo Stark besorgniserregend. Er berichtet davon, wie er schon bei seiner siebenjährigen Tochter Erfolgsdruck beobachtet. „Da muss sich in Deutschland etwas ändern. Es muss schon im Elternhaus und in der Schule klar werden, dass wir offen reden können und Fehler Geschenke sind, wenn wir daraus etwas lernen“, sagt Julia Freudenberg, Geschäftsführerin der Hacker School. „Hacker tauschen sich ja auch untereinander über Fehler aus – wieso also nicht auch wir auf der guten Seite?“