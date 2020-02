Das ist nur einer von vielen Fällen, bei dem sich Cyberkriminelle die aktuelle Aufmerksamkeit für das neue Lungenvirus zunutze machen, um Schadprogramme möglichst rasch und wirkungsvoll weltweit zu verbreiten. Ende Januar stießen Experten von IBMs Cybersicherheitsabteilung X-Force in Asien auf E-Mails zu einer angeblichen Informationskampagne über Corona. Tatsächlich aber verbreiteten Hacker auf diesem Weg das extrem gefährliche Computer-Virus Emotet. Emotet löst auch in Deutschland seit Monaten schwere Schäden in Computersystemen aus, deren Kosten inzwischen in die Millionen gehen.