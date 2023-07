Cybersicherheits-GAU Microsoft wird zum Sicherheitsrisiko

Nicht bloß, dass die Angreifer Zugriff auf E-Mail-Konten von Regierungsbehörden in den USA und Europa (darunter das US-Außenministerium) hatten. Nun berichten Forscher des IT-Sicherheitsunternehmens WIZ, dass die Hacker mithilfe der gestohlenen Schlüssel womöglich sogar an Daten aus der Kollaborationsplattform Teams oder aus Sharepoint-Accounts gelangen konnten. Laut Analysen von Technikexperten sollen die Hacker gleich drei Sicherheitslücken in Microsofts Clouddiensten genutzt haben, um an den Schlüssel zu gelangen.