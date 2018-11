Digital Champions Award Diese Unternehmen verbessern den Kundenkontakt mit neuen Technologien

Das Start-up Talentwunder hat dafür ein gleichnamiges Tool entwickelt, das mehr als 75 soziale Netzwerke mit insgesamt 1,7 Milliarden Profilen nach passenden Kandidaten durchforstet. Dafür führt die Software datenschutzkonform allerlei öffentlich verfügbare und beruflich relevante Informationen zusammen. Unternehmen können so etwa gezielt nach Java-Entwicklern oder Herzchirurgen auf der ganzen Welt oder in einer bestimmten Region suchen – und Kontakt zu ihnen aufnehmen, um sie an- und abzuwerben. Und nicht nur das: „Wir können mithilfe unserer Algorithmen zum Beispiel berechnen, mit welcher Wahrscheinlichkeit die Kandidaten offen für einen Jobwechsel oder Umzug sind“, sagt Andreas Dittes, Geschäftsführer von Talentwunder.