Digitaler Krieg um Gaza Wie Hamas-Hacker in Israel Angst und Panik verbreiten

Weil aber digitale Angriffe gegen Israel oder auch nur Unternehmen, die von Hacker und Hacktivisten mit Israel in Verbindung gebracht werden, im Internet von nahezu überall im Netz durchgeführt und zudem sehr wirksam verschleiert werden können, können die Cyberschützer fast nur reaktiv handeln und versuchen, die Schäden einzudämmen. „Hamas hat die Wirkung digitaler Aktionen und von Social Media von Beginn an mitbedacht“, so Asvin-Experte Ross. „Damit haben sie in Israel und im Westen Verunsicherung ausgelöst und zugleich Unterstützung durch Hacktivisten und Teile der Bevölkerung anderer muslimischer Länder in der Region aktiviert.“