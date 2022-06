Digitalisierung im Gesundheitswesen Endlich kommt das E-Rezept – aber nicht für alle

Nicht so beim Digitalvorreiter Spieren in Wenden. Von den 100 bis 150 Rezepten, die in seiner Praxis durchschnittlich jeden Tag ausgestellt werden, sind mittlerweile 50 bis 80 E-Rezepte – womit Spieren bundesweit ziemlich weit vorne liegen dürfte. Zwar muss der 44-jährige Allgemeinmediziner noch die meisten E-Rezepte ausdrucken, weil viele Patienten noch nicht die E-Rezept-App der Gematik nutzen. „Meine Mitarbeiter entlastet es dennoch“, sagt Spieren. Denn auch ausgedruckte E-Rezepte müssen nicht mehr unterschrieben werden – dadurch entfallen schon heute viele Gänge quer durch die Praxis. Zudem denkt der Sauerländer bereits weiter: „Ich arbeite an einer technologischen Brücke, damit ich die E-Rezepte, wenn gewünscht, wenigstens per E-Mail digital versenden kann.“



Lesen Sie auch: Doctolib startet die Attacke auf Fax und Rezeptblock