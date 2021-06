Elon Musk beim MWC21 „Das oberste Ziel ist, mit Starlink nicht Konkurs zu gehen“

Aktuell fliegen schon mehr als 1700 Satelliten von Starlink am Himmel. Gemeinsam schaffen sie eine Datenkapazität von 30 Terabytes pro Sekunde: „Im August schaffen wir die globale Abdeckung.“ Bereits heute sind weltweit 69.000 Nutzer auf Starlink registriert. Der Satelliten-Internet-Dienst soll heute in in zwölf Monaten die 500.000-Nutzer-Marke durchbrechen, wenn es so läuft wie Musk plant: „Wir wachsen rapide.“



Wie so oft verspricht Musk Superlative: Die Latenz des Satellitensystems soll so schnell sein, dass sie auf der Erde basierten 5G- und Breitband-Anwendungen ähnelt: „Die Latenz beträgt weniger als 40 Millisekunden. Videospiele sind damit möglich“, so Musk. Die Technik, die Starlink einsetze, sei so ausgeklügelt wie nichts sonst auf der Welt.