EU-Generalanwältin: Milliarden-Kartellstrafe gegen Google dürfte bleiben

Google hatte das Urteil angefochten. Die Richter werden in den kommenden Monaten darüber entscheiden, in unterer Instanz pflichteten sie 2021 der Entscheidung der EU-Kommission bei. Der Techriese will eigenen Angaben zufolge die Einordnung von Kokott prüfen und auf das Gerichtsurteil warten. Unabhängig von der Berufung investiere Google in das Abhilfeverfahren, sagte ein Konzernsprecher. Bei einem positiven Ausgang kann das Urteil möglicherweise korrigiert werden.