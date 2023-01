Felix Holzapfel „Es gibt viel, das für Science Fiction gehalten wird, aber im Labor schon funktioniert“

Spricht da der Unternehmer oder der Science-Fiction-Autor?

Der Beobachter. Es gibt diverse Dinge, die für Science Fiction gehalten werden, aber im Labor schon funktionieren. Manchmal sogar darüber hinaus. Ich denke da an die immense Rechenleistung von Quantencomputern, die in gewaltigen Datenmengen Zusammenhänge entdecken, die wir noch nicht kennen. An Künstliche Intelligenz, die uns mit Entscheidungen zur Seite steht und so klüger macht. An Gentechnik, die Babys von Erbkrankheiten kuriert oder unseren Körper für höhere Leistungsfähigkeit optimiert. Oder die moderne Mensch-Maschine-Schnittstelle ...