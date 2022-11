Funkturmbetreiber: Vodafone und Finanzinvestoren wollen Vantage Towers komplett kaufen

Im Rahmen eines Teil-Ausstiegs bei der Tochter Vantage Towers will Vodafone gemeinsam mit zwei Finanzinvestoren die restlichen Aktionäre des Mobilfunkmasten-Betreibers herauskaufen. Hierzu biete das Konsortium 32 Euro je Vantage-Aktie, teilten KKR und Global Infrastructure Partners (GIP) am Mittwoch mit. Die für die Transaktion gebildete Holding Oak Bidco strebe an, Vantage mittelfristig von der Börse zu nehmen.