Hacker-Angriff So schützen Sie sich im Netz mit sicheren Passwörtern

Man mag es kaum glauben, aber viele Menschen sichern weder PC noch Smartphone überhaupt mit einem Zugriffscode ab. Dabei ist selbst ein schwacher Schutz besser als gar keiner – speziell auf Mobiltelefonen, die längst zum Zweithirn vieler Nutzer avanciert und mit Adresslisten, Fotos und dergleichen eine wahre Fundgrube für Hacker sind. Aktivieren Sie deshalb am Handy neben der PIN-Abfrage der SIM-Karte auch den Passwortschutz des Gerätes selbst – am besten mit einer mindestens sechsstelligen PIN – die nicht ihrem Geburtsdatum entspricht. So wird nicht nur die SIM, sondern auch das Mobiltelefon für Diebe unbrauchbar und der simple Zugriff auf die in den Apps gespeicherten Daten verhindert. Prüfen Sie zudem, ob die Passwortabfrage in Ihrem heimischen schnurlosen Funknetz (WLAN) aktiv ist. Sonst surfen Fremde kostenlos mit.