Halbleiterindustrie : Verschärftes US-Embargo trifft weitere Chip-Maschine von ASML

Am Mittwoch hatte ASML dank eines boomenden China-Geschäfts ein überraschend starkes Quartalsergebnis vorgelegt. Viele Kunden aus der Volksrepublik orderten vor Inkrafttreten der niederländischen Exportbeschränkungen ASML-Maschinen. Diese Bestellungen, die im vergangenen Quartal knapp die Hälfte zum Konzernumsatz beitrugen, habe ihren Höhepunkt noch nicht erreicht, prognostizierte Wennink am Donnerstag. „Es gibt in China eine große Nachfrage nach ausgereifter Technologie.“