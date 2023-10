IT-Konzern: Erneuter Personalwechsel bei Atos – Aufsichtsratschef tritt zurück

Seine Aufgabe werde es sein, das Vertrauen der Anleger wiederherzustellen und das geplante Geschäft mit dem tschechischen Milliardär Daniel Kretinsky zu sichern. Kretinsky will für den „Tech Foundations“ genannten Geschäftsbereich 100 Millionen Euro in bar hinlegen und Verbindlichkeiten in Höhe von 1,9 Milliarden Euro übernehmen.