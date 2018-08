Kommunikation in deutschen Unternehmen Warum das Faxgerät einfach nicht ausstirbt

Deutsche schätzten vor allem Multifunktionsmaschinen mit Fernkopierer-Funktion, während viele Unternehmen im Ausland darauf verzichteten, sagt Helge Alter von HP Deutschland. Konkurrent Brother macht ähnliche Beobachtungen. Und mutmaßt: „Es scheint der deutschen Mentalität geschuldet, dass man die Funktion zur Sicherheit einfach mal mit kauft, zumal der Preisaufschlag überschaubar ist.“ Weder HP noch Brother stellen die Produktkategorie ernsthaft infrage – der Faxrepublik sei Dank.



So hat auch Retarus-Chef Hager keine Zukunftssorgen. Die Zahl der Kunden steige seit Jahren. Denn viele Unternehmen investierten nicht mehr in eigene Faxserver. Die Wartung sei kompliziert und werde durch die Umstellung auf Internettelefonie noch komplexer. Retarus übernimmt diesen Service nur allzu gerne – und will sich künftig nicht mehr nur um den Faxtransport, sondern auch um die Inhalte kümmern. So digitalisiert das Unternehmen zum Beispiel Bestellformulare, die von kleinen Firmen per Fax eingehen, und speist sie direkt ins IT-System des Empfängers ein.