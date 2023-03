Künstliche Intelligenz „Die Idee hinter ChatGPT ist geradezu primitiv“

Was fehlt denn noch für einen dauerhaften Erfolg von Aleph-Alpha oder anderen europäischen Anbietern?

Es handelt sich um eine grundlegende Technologie. Das jetzt in konkrete Anwendungen umzusetzen, erfordert noch einmal sehr viel Arbeit. Da sind uns China und die USA voraus. Wir haben in Deutschland und Europa leider nicht die Start-up-Kultur und das Risikokapital wie in den Vereinigten Staaten. Dadurch ist alles etwas langsamer – und KI-Höchstleistungen wie die von Aleph-Alpha sind seltener bei uns als in den USA. Das macht es uns so schwer mitzuhalten. Denn jetzt kommt es auf Geschwindigkeit bei der Umsetzung an.



Lesen Sie auch: Die Gründe für den Hype um ChatGPT