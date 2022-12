Künstliche Intelligenz Die Gründe für den Hype um ChatGPT

Die dem Chatbot zugrunde liegenden Sprachmodelle werden laut Schütze relativ primitiv trainiert: „Sie sollen eigentlich nur das nächste Wort vorhersagen“, sagt der Experte für KI und Linguistik. „Wenn man dies gut beherrschen will, erfordert dies Faktenwissen und Sprachverständnis.“ Das funktioniere im Fall von ChatGPT eben deshalb so gut, weil der Algorithmus in den vergangenen Jahren mit immer mehr Daten gefüttert und so trainiert worden sei. Genaue Zahlen und Details veröffentlicht OpenAI nicht; in dem Bot sollen aber unter anderem alle Internetseiten, die Online-Enzyklopädie Wikipedia sowie das komplette Entwicklernetzwerk Github stecken. Durch all die Trainings wisse die KI hinter dem Chatbot, dass „Paris“ die plausibelste Fortsetzung des Satzes „Die Hauptstadt von Frankreich ist…“, erläutert Schütze.