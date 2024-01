Künstliche Intelligenz Microsoft und Vodafone gehen milliardenschwere Partnerschaft ein – das steckt dahinter

Laut Vodafone-Finanzvorstand Luka Mucic werfen die Aktivitäten des Unternehmens in diesem Bereich bereits jetzt eine Milliarde Euro pro Jahr an Verkäufen ab. Das Unternehmen plant den Geschäftsbereich weiter auszubauen und bis April in ein eigenständiges Unternehmen umzuwandeln. Neben dem geplanten Kapitalinvestment von Microsoft will Vodafone die finanziellen Mittel für den Ausbau des Geschäftsbereichs auch über den Verkauf von Anteilen an dem Unternehmen stemmen – man wolle aber Mehrheitseigner bleiben.