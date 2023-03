Künstliche Intelligenz Jetzt steuert ChatGPT schon Roboter

Ob das zuerst Bürojobs sein werden – oder auch welche in der Fabrik oder auf der Baustelle – und ob aus Sprachbots bald auch Service-Bots in der physischen Welt werden – das kann nicht einmal ChatGPT derzeit vorhersagen.



