Künstliche Intelligenz Jetzt steuert ChatGPT schon Roboter

Künftig könnte ein Befehl in ganz normaler Sprache reichen, um einem Roboter eine Aufgabe in einer unübersichtlichen Umgebung aufzutragen – und die Algorithmen ermitteln von selbst, wie die Maschine den Job erledigt. „Ich kann jetzt sprachliche Instruktionen an Roboter geben“, sagt Toussaint. Vielleicht mache das Roboter so leicht zu bedienen, „dass es Leute auch interessant fänden, tatsächlich so etwas für die Pflege oder für den Haushalt einzusetzen.“



Lesen Sie auch: Warum Google mit Bard vorpreschen muss



Große Sprachmodelle werden mit riesigen Mengen Text trainiert – und lernen vorherzusagen, welche Wörter am wahrscheinlichsten aufeinander folgen. Auf die Frage: „Was ist die Hauptstadt von Schweden?“ antwortet die KI: Stockholm. Nicht, weil es eine Weltkarte vor Augen hat – sondern weil es in Texten sehr oft die Wörter Schweden, Hauptstadt und Stockholm in einem Zusammenhang vorgefunden hat.