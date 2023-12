Marktprognose für 2024 Bremst der Chip-Mangel den KI-Boom aus?

Sie gehen daher auch davon aus, dass der Einsatz von KI-Systemen in Unternehmen weiter zunehmen wird. So prognostizieren die Fachleute, der Einsatz von generativer KI ermögliche etwa in der Softwareentwicklung Verbesserungen um bis zu 40 Prozent. Die Produktivität und Kreativität bei der Problemlösung für Kunden könne bei Teams und Führungskräften aus Wirtschaft, Technologie und Marketing im kommenden Jahr sogar um bis zu 50 Prozent zunehmen.