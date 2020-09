Messeplatz Deutschland „Corona reißt die Einstiegsbarrieren in den deutschen Messemarkt“

Die aber eigentlich gerade die Aushängeschilder und Umsatzbringer des Messeplatzes Deutschland sind ...

Richtig. Und deshalb glaube ich auch, dass Corona nicht bloß Katalysator für die Digitalisierung der Branche sein wird, sondern sehr wahrscheinlich auch für tiefgreifende strukturelle Veränderungen bei den Betreibern. Der Kapitalbedarf der kommunalen Messegesellschaften ist immens, und das Geschäftsmodell „Messe“ funktioniert für die Eigentümer nur so lange leidlich gut, so lange ihnen die großen Events über die Messegäste Jahr für Jahr Millionen Euro Kaufkraft in die Städte bringen – vom Hotelbett über die Restaurants bis zu den Standmieten der Aussteller. In Zeiten der Pandemie hingegen, sind in den Infrastrukturen der Messegelände einfach nur immense Mengen Kapital gebunden, die keine Erlöse liefern. Das kann sich auf Dauer keine Bürgermeisterin und kein Kämmerer leisten. Da muss das Geld aus anderen Quellen kommen.