Mobilfunker: Fusion der Italien-Aktivitäten von Vodafone und Iliad geplatzt

Die geplante Fusion der Italien-Töchter von Vodafone und Iliad ist vom Tisch. Der britische Mobilfunker habe eine nachgebesserte Offerte abgelehnt, teilte Iliad am Mittwoch mit und kündigte an, in Italien künftig auf eigene Faust „hartnäckig“ um Marktanteile kämpfen zu wollen. Vodafone bestätigte das Ende der Gespräche mit dem französischen Telekom-Konzern und will den Angaben zufolge andere Optionen für das Italien-Geschäft ausloten.