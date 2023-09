Netzneutralität: USA will Verbot von Huawei in Telekom-Netzen in die Wege leiten

Parallel zu Deutschland nimmt in den USA die Diskussion um ein Komplett-Verbot chinesischer Bauteile in Telekom-Netzen Fahrt auf. Die geplante Wiedereinführung der vom ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump ausgesetzten Regeln zur Netzneutralität könnten der Telekom-Aufsicht FCC das dafür notwendige Werkzeug an die Hand geben, sagte Behördenchefin Jessica Rosenworcel am Donnerstag (Ortszeit).