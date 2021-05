Nutzergruppen-Chef „Die Reise der SAP-Kunden geht klar in Richtung Cloud“

WirtschaftsWoche: Herr Hungershausen, SAP-Chef Christian Klein hat kürzlich seine neue Initiative „Rise with SAP“ vorgestellt, eine Charmeoffensive für die Cloud. Wie kommt die Botschaft bei denen an, die mit SAP arbeiten?

Jens Jungershausen: Für die SAP-Kunden ist die Cloud wichtig – weil da die Reise in Zukunft einfach hingeht. Daher glauben wir, dass jede Initiative von SAP in diese Richtung grundsätzlich eine gute Sache ist. Aber einfach nur eine bestehende Software im Unternehmen in die Cloud hinüber zu heben, ist keine sinnvolle Strategie. Schließlich geht es hier vor allem um die digitale Transformation von Geschäftsprozessen. Das bedeutet: Sie müssen ihre Abläufe an die neue Software anpassen und automatisieren, nicht einfach nur eine neue Software einführen. Das ist für viele Unternehmen aktuell die größte Herausforderung beim Umstieg in die Cloud.