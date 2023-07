Auch die US-Kartellbehörde Federal Trade Commission (FTC) hatte gegen die Übernahme geklagt. Die FTC hat ihren Widerstand nun aber aufgegeben. Auf Grundlage weiterer Zugeständnisse von Microsoft strebt auch die CMA eine erneute Prüfung an und will ihr bisheriges Veto überdenken.



Transparenzhinweis: Dieser Beitrag wurde am 3. Juni 2023 erstmals auf wiwo.de veröffentlicht. Wir haben ihn aktualisiert.