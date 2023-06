Soziales Netzwerk: TikTok plant milliardenschwere Investitionen in Südostasien

Die Kurzvideoplattform TikTok will in den kommenden Jahren zum Ausbau ihres E-Commerce-Geschäfts Milliarden in die Märkte in Südost-Asien pumpen. Die Inhalte würden immer vielfältiger, da das Unternehmen immer mehr Nutzer gewinne und der E-Commerce-Bereich expandiere, sagte Konzernchef Shou Zi Chew am Donnerstag auf einer Veranstaltung in Indonesien.