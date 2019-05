Spam adé: Wie E-Mail-Quarantäne die Sicherheit verbessert

Diesen blinden Fleck soll die E-Mail-Quarantäne beseitigen: „Die Idee ist: Wir halten auffällige E-Mails eine Weile zurück und schauen zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal drauf, ob sich Schadcode darin verbirgt“, sagt Dunkel. So blockiert das Safe-Cascade-System zuverlässig auch brandaktuelle Viren. Je nach Kundenwunsch hält das System eine E-Mail bis zu zwölf Stunden lang zurück. Dennoch käme die elektronische Post dadurch nicht im großen Stil einen Tag zu spät, beteuert Dunkel: „Die Quarantäne greift nur bei riskanten und auffälligen Inhalten.“



Auch auf den Spam-Ordner können Nutzer von Safe Cascade künftig verzichten: „Wir sind gesetzlich verpflichtet, jede erhaltene E-Mail an einen Kunden zuzustellen“, sagt Dunkel. Das neue System untersuche eine E-Mail aber, noch während sie übertragen werde – und siebe so auch Spam-Werbemails vorher aus. „Wir verweigern gewissermaßen die Annahme solcher E-Mails“, erläutert Dunkel. „Da wir Spam-Mails durch dieses Verfahren nicht erhalten, müssen wir diese auch nicht an unsere Kunden weiterleiten.“