IT-Risikofaktor Mensch Wie eine Abwesenheitsnotiz ein Unternehmen Millionen kosten kann

Es wird überall da gefährlich, wo ohne Not Informationen ins Netz gestellt werden. Dazu gehören heute auch soziale Netzwerke wie Facebook und Instagram. Toth erinnert sich an einen besonderen Fall: Ein schwäbisches Unternehmen war unbemerkt ins Fadenkreuz der organisierten Industriespionage geraten. Der Geschäftsführer dokumentierte nichtsahnend seinen privaten Brasilien-Urlaub auf Facebook, was leider nicht nur seine Familie und Freunde erfreute. Hacker schickten ihm eine folgenschwere E-Mail, die aussah, als käme sie vom Mailanbieter seiner Firma. Dabei gehen die Kriminellen trickreich vor, schreiben beispielsweise: „Sie befinden sich in einem anderen Land, Sie befinden sich in einem fremden Netz, geben Sie zur Sicherheit bitte Ihre Zugangsdaten nochmals ein". In dem Moment schnappt die Falle zu. Mit den abgefangenen Log-In-Daten schrieben die Cyber-Kriminellen im Namen des Chefs eine E-Mail an den technischen Leiter: „Herr Meier, Sie wissen ja, ich bin in Brasilien. Ich habe eine tolle Geschäftsmöglichkeit aufgetan, bitte schicken Sie mir nochmal die technischen Daten des Prototyps XY.“ Der Mitarbeiter wusste von dem Brasilien-Urlaub, die Nachricht enthielt vertrauenerweckende Details, er sandte die Daten ohne zu zögern. Die Hacker hatten gewonnen.