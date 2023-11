Telekommunikation: Ex-Monopolist Telecom Italia verkauft Festnetz an Finanzinvestor KKR

Die angeschlagene Telecom Italia hat gegen den Widerstand ihres französischen Hauptaktionärs Vivendi den Verkauf ihres Festnetzes an den US-Finanzinvestor KKR beschlossen. Der Verwaltungsrat des früheren Monopolisten akzeptierte am Sonntag das Angebot von KKR, für 18,8 Milliarden Euro eine Mehrheit an der Sparte einschließlich Schulden zu übernehmen.