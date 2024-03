Temu, Shein und Co.: „Der Aufstieg von Temu ist durchaus beeindruckend“

Müssten daher sogenannte Recommerce-Anbieter nicht stärker gegen Temu & Co. vorgehen?

Das tun wir ja bereits, indem wir heute schon eine Alternative für Konsumenten bieten, die nicht nur nach niedrigen Preisen schauen, sondern für die zudem auch das Thema Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle spielt. Wir machen es Verbrauchern so einfach wie möglich, an der Kreislaufwirtschaft teilzunehmen und nachhaltig zu handeln, indem wir das Thema Recommerce, also den Handel mit gebrauchten Produkten, aus der Nische in den Massenmarkt gebracht haben. Zu unseren eigenen internen Erfolgsfaktoren zählt neben betriebswirtschaftlichen Dingen wie Wachstum und Profitabilität beispielsweise auch, wie viel Elektroschrott wir im Jahr verhindern, indem wir gebrauchten Elektronikprodukten ein neues Leben geben. Wenn Unternehmen wie Temu mit genau gegensätzlichen Prinzipien erfolgreich sind, bedeutet das für uns, dass wir unsere Anstrengungen weiter verstärken müssen, um noch mehr Menschen von unserem nachhaltigen Angebot zu überzeugen.