Wärmeenergie in Gebäuden: Anhänger der Ölheizung hoffen auf Härtefallklausel

Manche der verbleibenden Anhänger der Ölheizung setzen nun darauf, von der Härtefallklausel profitieren zu können. Die sah bislang vor, dass die fossile Heizung nicht ausgetauscht werden muss, wenn ein Haus weder an die Gasversorgung noch an das Fernwärmenetz angeschlossen ist. Das gleiche gilt, wenn Wärme durch erneuerbare Energien am Haus nicht erzeugt werden kann.