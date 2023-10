Web Summit in der Krise Überlebt Europas wichtigste Tech-Konferenz den Fehltritt ihres Chefs?

In diesem Jahr aber wird alles anders sein, denn das Event, das am 13. November beginnen soll und bisher mit rund 70.000 Teilnehmern kalkulierte, steht nun selbst im Fokus vehementer Kritik. Seit der Chef und Mitgründer des irischen Web-Summit-Veranstalters Paddy Cosgrave die militärische Reaktion Israels auf die Hamas-Attacken am 13. Oktober in einem Post bei „X“, dem früheren Twitter, als „Kriegsverbrechen“ bezeichnete, steckt der Web Summit in einer Krise, die die Existenz der Veranstaltung bedrohen könnte.