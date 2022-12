Eine solche Auswertung kann da ja noch recht heilsam sein. Hier dient die Statistik der Selbstoptimierung (wenn wir die denn wollen und wenn wir dieses Schlagwort noch ertragen können in Zeiten, in denen die meisten ganz andere Probleme haben, als noch mehr aus dem satten Leben rauszuholen).



Lesen Sie auch: Das haben die Deutschen 2022 gesucht



Wie ist es aber mit digitalen Auswertungen wie den Foto-Rückblicken? Ich hatte diese in meinem iPhone voreingestellte Funktion jahrelang nicht abgestellt. Keine Ahnung, nach welchen Kriterien Apple die Auswahl der Fotos trifft, aber Screenshots von Rechnungen kommen darin nie vor. Mein Handy erkennt schon ganz genau, was Urlaub, ein Wochenende mit der Familie und ein Ausflug in den Freizeitpark war.