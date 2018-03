Druck-Technik: 3D-Drucker erobern die Hobby-Keller

Das sieht auch Axel Ganz so. Der 3D-Enthusiast leitet in einer offenen Werkstatt, dem FabLab in Düsseldorf, regelmäßig Workshops, in denen sich Fortgeschrittene austauschen und Anfänger einfach einmal schauen können, ob die Technik etwas für sie ist. Ganz kennt die Hemmschwellen und Hindernisse und sieht sie vor allem beim Kreieren der Modell-Vorlagen. "Da sind wir aktuell auf dem Stand von Computern Anfang der 70er Jahre", sagt er und meint den Bedienkomfort. Auch Computer waren früher zu kompliziert für die Masse. Erst als eine grafische Oberfläche und bunte Icons die Bedienung erleichterten, setzte sich der PC durch. Einen ähnlichen Sprung prophezeit Ganz auch dem 3D-Drucker, sobald das Erstellen von Modellvorlagen einfacher wird. Alles eine Frage der Zeit, glaubt er. Schon jetzt gibt es außerdem erste 3D-Scanner für den Hausgebrauch. An Smartphone-Apps, die Objekte dreidimensional scannen können, wird gearbeitet. Dann ließe sich jeder Gegenstand kinderleicht duplizieren. Urheberrechts-Schützern stehen deshalb die Haare zu Berge.