50 Jahre Apollo-Programm Deutsche Wertarbeit am Zoll vorbei zum Mond

Als Peter Hitzschke am Abend des 20. Juli 1969 mit seiner Familie vor dem Fernseher saß und gespannt die Landung von Apollo 11 verfolgt, ahnte er noch nicht, dass die Prismen mit an Bord der Mondfähre waren, die er in Hanau mit entwickelt hatte. „Wir wussten, dass die Prismen an die Nasa gingen, aber wir wussten nicht, wofür”, erinnert er sich. Gebannt verfolgte der 31-Jährige die krisseligen Bilder aus dem All. „Dass es schon halb drei morgens war, spürten wir nicht, so begeistert waren wir”, erzählt er.