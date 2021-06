Coronavirus Welcher Impfstoff schützt besonders gut vor der Delta-Variante?

Warum ist die Delta-Variante so gefährlich?

Die Delta-Variante ist nach Schätzungen der Gesundheitsbehörde Public Health England zu etwa 60 Prozent ansteckender als die britische Variante. Zudem scheint sie zu etwas schwereren Krankheitsverläufen zu führen. In Großbritannien ist „Delta“ für bis zu 96 Prozent aller Neuerkrankungen verantwortlich. Die Weltgesundheitsorganisation WHO warnt davor, dass sich die Variante in Europa immer weiter ausbreitet. Trotz der bislang geringen Verbreitung in Deutschland warnte Kanzlerin Angela Merkel kürzlich: „Das, was uns Sorge macht, ist die sogenannte Delta-Variante, die sich in Großbritannien wieder sehr stark ausbreitet, wir sind im Grunde in einem Wettlauf mit dem Impfen.“