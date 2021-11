Energiegewinnung Kernfusion als Energiequelle – zu spät und ausgebremst?

Ab kommenden September soll in Greifswald wieder Plasma erzeugt und der halbstündige Dauerbetrieb in Angriff genommen werden. Für einen längeren Dauerbetrieb fehlt laut Klinger in Greifswald ein typisches Kraftwerksmerkmal – die Kühltürme.



Mehr zum Thema: Kernenergie hat auf dem letzten Klimagipfel keine Rolle gespielt. Dabei könnte Kernfusion die Menschheit Tausende von Jahren mit sauberer Energie ohne Treibhausgase versorgen, so die Hoffnung. Dass dies schon in der nächsten Dekade funktioniert, darauf setzen neben Bill Gates und Jeff Bezos einige der bekanntesten Silicon-Valley-Milliardäre – und ein Schweizer Fruchtsaft-Tycoon.