Feinste Bewegungen ABB entwickelt Roboter für die Medizinbranche

In Texas sollen die Roboter lernen, verschiedene Reagenzgläser zu greifen, ohne sie zu zerbrechen. Die Greifer sollen die Gläser auch dann finden, wenn sie nicht exakt an einer vorher einprogrammierten Stelle stehen. Die Laboranten sollen dadurch mehr Zeit bekommen, um andere Aufgaben zu erledigen. Schon heute hätten Kliniken Probleme, Fachkräfte und Mitarbeiter für sich wiederholende Aufgaben in Laboren zu finden, sagt Atiya.



In ein bis zwei Jahren will ABB das, was der Konzern in Texas entwickelt hat, weltweit ausrollen und in die Märkte in Europa und Asien tragen. Die Nachfrage für solche Cobots schätzt ABB auf 60.000 Exemplare. „Die Servicerobotik wird einen spürbaren Anteil am Gesamtgeschäft von ABB haben“, sagt Atiya.