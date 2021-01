Für Lösung des CO2-Problems Musk will 100-Millionen-Dollar-Preis ausloben

100 Millionen Dollar! So viel soll derjenige erhalten, der eine Technik zur Bindung des Treibhausgases CO2 findet. Zahlen will diese Summe Elon Musk. Der laut Bloomberg reichste Mann der Welt kündigte in der Nacht zu Freitag auf Twitter den Wettbewerb an. Weiter schrieb er, dass Details in der kommenden Woche folgen sollen. Vom Elektroauto-Bauer Tesla gab es zunächst keine Stellungnahme zum Tweet des Chefs.