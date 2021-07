Infografik Raumfahrt: Drei Milliardäre greifen nach den Sternen

Seit Jahren arbeiten mehrere der erfolgreichsten Unternehmer der Welt an Touristenflügen ins Weltall. Nun wollen sie loslegen – und als erste Passagiere selbst mitfliegen: Am Sonntag ist Airline-Unternehmer Richard Branson zu einem Kurztrip ins All abgehoben, gemeinsam mit fünf Besatzungsmitgliedern seiner Weltraumtourismus-Firma Virgin Galactic. Der Raumflieger wird laut Planung in einer Höhe von etwa 13 Kilometern vom Mutterschiff abgekoppelt. Die Besatzung soll einige Minuten in der Schwerelosigkeit bleiben und dann zur Erde zurückkehren.

Gut eine Woche später, am 20. Juli, soll Amazon-Gründer Jeff Bezos (Blue Origin) folgen. Im September dann schickt Tesla-Boss Elon Musk (SpaceX) superreiche Kunden zu einem Drei-Tages-Trip um die Erde.

Wohin die nächsten Reisen ins All führen und was die Abenteuer kosten – ein Fahrplan.



